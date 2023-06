FC Twente met Sadilek nog beter: ‘Dit is de beste ploeg die ik heb getraind’

IJzersterk FC Twente doet aan klantenbin­ding

FC Twente is niet van plan op een sukkeldrafje richting de play-offs te gaan. De ploeg van Ron Jans gaf vrijdag vol gas tegen NEC en deed in eigen stadion opnieuw aan klantenbinding: 4-0. Al leek één bekertje bier de avond nog even te verpesten.