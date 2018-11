FC Twente met Smith tegen Go Ahead Eagles

Vrijdagavond zat de 18-jarige middenvelder nog in Cardiff op de bank bij de wedstrijd Wales-Denemarken (1-2). Hij kwam in die wedstrijd niet in actie. Zaterdagmorgen pakte hij het vliegtuig naar Nederland. Dat betekent dat Smith zondag inzetbaar is in het thuisduel tegen Go Ahead Eagles. Ook Wout Brama, Aitor en Gonzalez zijn herstel van hun blessures. Het duel wordt in een vrijwel uitverkochte Grolsch gespeeld. Dat betekent dat er 30.000 mensen bij de topper in de eerste divisie zijn.