FC Twente met Tioté weer dominant tegen Sparta

Terug naar 2010ENSCHEDE - Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar Cheick Tioté was in het jaar van het kampioenschap de ideale twaalfde man. Zo goed, zo sterk, maar toch geen basisspeler. Bij de 3-0 zege op Sparta ging de meeste aandacht uit naar Bryan Ruiz, maar in zijn schaduw was Tioté misschien wel de beste man. Het verhaal van toen, opgehangen aan de inmiddels overleden middenvelder.

Bij de partijtjes op de trainingen wil eigenlijk niemand tegenover hem staan. Cheick Tioté speelt in zo’n moordend tempo en met zoveel kracht en souplesse, dat zijn ploeggenoten liever een blokje omgaan als hij er aan komt. De Ivoriaan is ook niet vies van een zogenaamde ‘Afrikaanse tackle’ en dat is een ingreep waarbij het er ietwat onbesuisd aan toegaat. Bijna legendarisch was zijn eerste training nadat hij terugkeerde van de Afrika Cup. Toen vlogen de botsplinters als het ware in het rond.

Goed genoeg voor Real Madrid

Zijn collega-middenvelders weten soms niet wat ze meemaken als ze Tioté te keer zien gaan. “Cheick is een speler die de kwaliteiten heeft om bij Real Madrid te spelen”, zegt Theo Janssen. En dat is geen grap, hij meent het. Wout Brama is het helemaal met Janssen eens. “Cheick heeft alles. Hij is atletisch, technisch, fysiek ijzersterk en blijft altijd rustig aan de bal.”

Onbetwiste heerser

Tegen Sparta weet hij al die kwaliteiten op het zelfde moment te bundelen en dan wordt meteen duidelijk wat Janssen en Brama bedoelen. Tioté is de onbetwiste heerser op het middenveld, die maar liefst 23 ballen verovert en tot 84 balcontacten komt. Slechts twee keer doet hij iets onhandigs met de bal. En dan te bedenken dat hij zijn basisplaats te danken heeft aan de schorsing van Brama.

Cheick Tioté is een bijzonder ‘geval’. De 23-jarige is te midden van sterren als Drogba, de broertjes Kalou en Touré een onomstreden basisspeler bij WK-deelnemer Ivoorkust, maar bij zijn club Twente heeft hij na bijna twee seizoenen nog altijd geen vaste plek weten te veroveren. Twente-trainer Steve McClaren kiest voor de positie van controleur steevast voor Brama, omdat de Tukker vaster en stabieler is en meer strateeg.

Volledig scherm Cheick Tioté staat voortdurend op de goede plek en is ook nog eens het vertrekpunt van vele aanvallen. © Frans Nikkels

Wisselvallig

Het probleem van Tioté is zijn wisselvalligheid. Hij wil nog wel eens zijn concentratie verliezen en dan zie je hem opeens de gekste dingen doen. Tioté lacht als hij met zijn traditionele ‘slaapmoment’ wordt geconfronteerd. “Ten opzichte van vorig seizoen ben ik al een stuk rustiger in mijn hoofd geworden.”

De vraag is nu hoe lang McClaren Tioté nog buiten de ploeg wil houden en waarom de oefenmeester niet kiest voor een middenveld met Brama en Tioté , dat veel minder defensief is dan het lijkt. Afgelopen woensdag tegen Feyenoord speelde Twente zijn beste 45 minuten sinds lange tijd met de middenlinie Brama, Tioté , Janssen. Niet eerder dit seizoen was Twente zo dwingend als toen.

Chef in plaats van dienaar

Omdat Kenneth Perez verdedigend weinig doet, rust vrijwel alle defensieve arbeid op de schouders van Janssen en Brama. En dat gaat vooral ten koste van de creatieve impulsen van Janssen. Het was ook geen toeval dat Janssen zonder de aanwezigheid van Perez in De Kuip weer chef was in plaats van dienaar.

McClaren heeft tot nu toe altijd vastgehouden aan Perez, omdat de Deen routine heeft en scorend vermogen, aldus de oefenmeester. Tioté scoorde in twee jaar Twente nog geen enkele goal en kreeg onlangs bij een persconferentie van de kidsclubs de lachers op de hand toen hij opmerkte dat hij niet verwachtte dat hij dit seizoen nog een doelpunt zou maken.

Sterkhouder Tioté

Maar het rendement van Perez (vijf goals, zes assists) moet ook niet overdreven worden. Tegen Sparta geeft Perez weliswaar de voorzet bij de 1-0, maar verder valt hij vooral op door het vele balverlies. De gaten die daarbij vallen worden gedicht door de sterkhouder Tioté , die voortdurend op de goede plek is en vervolgens ook nog eens het vertrekpunt is van vele aanvallen. Tioté staat, zoals dat in voetbaljargon heet, aan het begin van het rendement en daardoor is Twente weer in staat te domineren.

Na zijn sterke invalbeurt bij PSV en zijn goede optredens tegen Feyenoord (ondanks dat slippertje bij de 2-1) en Sparta kan Tioté een belangrijk wapen worden in de strijd om de titel. Zelf vindt hij overigens dat hij al langer een basisplaats verdient. De afgelopen maanden liep Tioté ook niet altijd even vrolijk rond in Enschede. “Ik moet en wil spelen”, zegt hij. “Het liefst hier bij Twente, maar als dat niet lukt, ergens anders. Daarom wordt het WK ook heel belangrijk voor mij.”

Het duel: goal breekt de ban

Dat doelman Boschker pas in de 80e minuut voor het eerst een bal hoefde op te rapen, zei alles over de wedstrijd. Net als de hoekschoppenverhouding: 11-0. Twente was voortdurend op de helft van Sparta te vinden. De Rotterdammers hadden geen enkele aanvallende intentie en kwamen niet verder dan het lukraak wegschieten van de bal. Tegen een ploeg met zo’n armzalige spelopvatting draait alles om die eerste goal. Valt die vroeg, dan is het einde verhaal.

Twente, met Dario Vujicevic in plaats van Bernard Parker in de basis, begon nog wel voortvarend, maar toen het doelpunt uitbleef, zakte het tempo en ging de ploeg iets te geforceerd op zoek naar de opening. Het eerste doelpunt van Ruiz meteen na rust brak zoals verwacht de ban, want een paar minuten later was het al 3-0. Vooral de derde goal van Ruiz - waarbij virtuositeit en ijzige kalmte samensmolten - was van grote klasse. Twente drong daarna niet serieus meer aan, hoewel het na de rode kaart voor Milano Koenders bijna de gehele tweede helft met een man meer speelde.