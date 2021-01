FC Twente met Tyronne Ebuehi in de basis

Voor Wout Brama komt het duel nog te vroeg, net als de wedstrijd van zondag tegen Heerenveen. Uit een scan is gebleken dat er iets is met de addictoren, maar die kwetsuur is niet ernstig. Brama wordt dan ook snel terug verwacht op het veld. FC Twente mist in Rotterdam verder Jayden Oosterwolde en Vaclav Cerny. Het lijkt er op dat Luciano Narsingh voor het eerst sinds zijn overgang van Feyenoord in de basis begint.