FC Twente-middenvelder Ilic mag zich tegen Ajax opmaken voor basisplaats

Ola John doet zijn grote liefde FC Twente pijn en geniet in stilte

28 november ENSCHEDE - Rustig, zonder grootspraak of leedvermaak stond Ola John vrijdagavond na zijn geslaagde terugkeer in De Grolsch Veste voor de camera van FOX Sports. Uitgerekend in het stadion waar het allemaal begon voor hem kende de aanvaller van RKC zijn beste 45 minuten van het seizoen.