FC Twente-middenvelder Sem Steijn siert rentree op met twee treffers

ENSCHEDE - In de zoektocht naar doelpunten is het voor FC Twente prettig om te weten dat Sem Steijn op de weg terug is. De aanvallende middenvelder was maandagmiddag in het oefenduel met de reserves twee keer succesvol tegen de B-keus van Go Ahead Eagles. Het werd in De Grolsch Veste 4-0.

Steijn was al na vijf minuten succesvol vanaf de strafschopstip en krulde in de tweede helft een vrije trap fraai in het doel. Het was de eerste keer sinds zijn hersenschudding dat hij weer 90 minuten speelde. Steijn raakte in de derde competitiewedstrijd tegen Volendam geblesseerd na een fikse botsing en hield daarna weken last van zijn hersenschudding. Pas vorige week tegen Vitesse sloot hij weer aan bij de selectie.

Wachten op treffers

Steijn, die op de eerste speeldag bij NEC in blessuretijd de winnende treffer maakte, moet zich vooralsnog tevreden stellen met een plek achter de vaste nummer 10 Michel Vlap. Ook Vlap lag er na een hersenschudding, die hij opliep tegen Volendam, even uit. Sinds zijn rentree worstelt hij met zijn vorm. Zo wacht hij nog altijd op zijn eerste treffer van het seizoen. Bij het moeilijk scorende FC Twente is Vaclav Cerny op dit moment met vier treffers het meest productief, maar uitgerekend hij mist de komende twee wedstrijden vanwege een schorsing.

Bekende namen

Bij FC Twente stonden maandagmiddag naast Steijn onder meer Wout Brama, Julio Pleguezuelo en Manfred Ugalde in de basis. Ook bij Go Ahead waren tal van bekende namen aanwezig. Nadat Denilho Cleonise in de vijfde minuut werd neergelegd, schoot Steijn vanaf elf meter raak. Met een gekruld schot van afstand vergrootte Sander Sybrandy na 34 minuten spelen de voorsprong: 2-0. In die tussenliggende minuten kregen ook de bezoekers enkele opgelegde kansen. Na de pauze was Ugalde succesvol en schoot Steijn de 4-0 binnen.

In die tweede helft speelden vooral jongens van de onder 21. In die fase was FC Twente ook duidelijk beter dan de opponent uit Deventer. Verdediger Haakmat raakte nog de lat en aan de kant overkwam oud-FC Twente-speler Markelo hetzelfde.

Opstelling FC Twente: El Maach, Everink (77. Driezen), Bruns, Pleguezuelo (46. Haakmat), Salah-Eddine (22. Geypens (66. Besselink), Brama (46. Yegoian), Staring, Steijn, Sybrandy (46. Bostdorp), Ugalde, Cleonise.

Go Ahead Eagles: Jansen; Saathof (64. Aventisian), Nauber, Fontán, Bakker; Berden, Llansana, Tekie (77. Blomme), Fernandes; Stokkers (64’ Markelo), Sow.