FC Twente mist Michel Vlap in topper tegen PSV

Met podcast Vertrouwen bij FC Twente: ‘De kleuters uit de eerste helft zaten na rust al op de middelbare school’

ENSCHEDE - FC Twente moet het donderdagavond tegen Fiorentina doen zonder Julio Pleguezuelo. De centrale verdediger heeft last van een buikspierblessure. Die liep hij vorige week op in de eerste wedstrijd In Florence.

24 augustus