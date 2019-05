‘FC Twente moest wel snel ingrijpen met vertrek Pusic’

Aitor, Drommel en Pusic vallen in de prijzen met Gouden Kampioens­schil­den

15:23 ENSCHEDE - Kampioen FC Twente is flink in de prijzen gevallen bij de uittreiking van de Gouden Kampioensschilden in de Keuken Kampioen Divisie. Aitor, Joël Drommel en scheidend trainer Marino Pusic ontvingen allemaal een bekroning op het succesvolle seizoen.