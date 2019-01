‘FC Twente moet flink betalen bij vertrek uit Hengelo’

HENGELO - De bouw van grote tribunes op het trainingscomplex van FC Twente in Hengelo is, in elk geval op dit moment, financieel geen haalbare kaart. En mocht de club willen vertrekken, dan wil Hengelo geld zien.

In een brief aan het college pleit fractievoorzitter Seviye van Wier-Koca van Lokaal Hengelo voor de bouw van tribunes voor vijf- tot zesduizend bezoekers op het trainingscomplex in Veldwijk, speciaal voor het vrouwenvoetbal. De vrouwen van FC Twente spelen hun thuiswedstrijden sinds dit seizoen bij Achilles’12 in Hengelo, de beloften op sportpark Het Diekman, in Enschede.

‘Een verre van ideale situatie, topsport onwaardig’, vindt Van Wier. Haar fractie is er ‘warm voorstander’ van om de vrouwen en beloften hun thuiswedstrijden te laten spelen op het trainingscomplex in Veldwijk, op een veld met tribunes.

Geen geld

FC Twente heeft al eerder het verzoek geuit voor een tribune op het trainingscomplex. In 2017 is daar, op verzoek van de club, nogmaals naar gekeken. ‘Het ontbreekt aan fysieke ruimte rond de velden voor een dergelijke tribune. De huidige veldindeling zal dan ook aangepast moeten worden om deze ruimte te creëren. Dit brengt forse investeringen met zich mee, die momenteel niet passen in de begrotingen van de gemeente Hengelo of van FC Twente.’

Bleuming

Directe aanleiding voor de brief van Lokaal Hengelo was een interview op de website TwenteSport met Evert Bleuming, hoofd scouting en hoofd opleidingen bij FC Twente. In dat interview sprak Bleuming de wens uit om de Voetbalacademie in zijn geheel over te hevelen van Hengelo naar Het Diekman in Enschede. De selecties van Onder 11 tot en met Onder 16 trainen er al.

Sentiment

Als het aan Bleuming ligt, verhuizen ook de hoogste jeugdteams naar Enschede: ‘Er liggen daar prachtige velden, een geweldige sporthal en diverse andere mogelijkheden om er een schitterend complex van te maken. In samenwerking met de clubs die er nu settelen en met de gemeente leg je er een paar mooie hybride velden bij en je maakt een geweldige stap voorwaarts in je jeugdopleiding en je hebt het sentiment van vroeger terug.’

Heracles

Vooralsnog is een verhuizing niet aan de orde, blijkt uit de brief van het college aan Lokaal Hengelo. Het college praat regelmatig met FC Twente over de toekomstplannen en de huisvesting van de voetbalacademie op lange termijn. ‘Hierbij heeft FC Twente aangegeven dat er verschillende scenario’s zijn, maar dat een toekomst in Hengelo, met name voor de hoogste teams, het meest voor de hand ligt.’ Daar komt bij: ook Heracles Almelo participeert in de voetbalacademie en heeft dus een stem in het kapittel wat betreft de toekomst van de voetbalacademie. Volgens het college hebben de Almeloërs al aangegeven ‘dat een volledige verplaatsing naar Enschede niet hun voorkeur geniet.’

Het college zou een vertrek van FC Twente uit Hengelo in elk geval ‘zeer betreuren’. Zodra de nieuwe directeur van FC Twente (Paul van der Kraan) is aangetreden, wil het college met hem in gesprek over de toekomstplannen van de club.

Contract

Hengelo zal FC Twente niet zomaar laten vertrekken, blijkt verder uit de brief. Het huurcontract voor de velden op sportpark Veldwijk loopt nog tot medio 2021. Voor het gebruik van zes natuurgrasvelden en twee kunstgrasvelden betaalt de club ruim 182.000 euro per jaar. Bij eventuele renovatie van een kunstgrasveld wordt een nieuw tienjarig huurcontract afgesloten. ‘Bij een vroegtijdig vertrek zal FC Twente het lopende contract moeten respecteren.’

Renovatie

FC Twente is voor 76 procent eigenaar van het hoofdgebouw van het FBK Stadion, de gemeente voor 17,5 procent en atletiekvereniging MPM voor 6,5 procent. Op verzoek van FC Twente is het hoofdgebouw recentelijk gerenoveerd. De gemeente heeft daar fors aan meebetaald: 440.000 euro. ‘Hierbij is de voorwaarde gesteld dat FC Twente tot 2027 gebruik blijft maken van het hoofdgebouw. Mocht FC Twente eerder vertrekken, dan dient zij de gemeentelijke bijdrage in de renovatiekosten naar rato te vergoeden aan de gemeente Hengelo.’

Met andere woorden, zo schrijft het college: FC Twente kan alleen uit Hengelo vertrekken als er een ‘forse financiële compensatie’ op tafel komt.