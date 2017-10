FC Twente moet Hake topfunctie aanbieden of salaris doorbetalen

De beoogde opvolger Gertjan Verbeek zei dinsdag in deze krant dat de zaak met Hake eerst opgelost moet worden, voordat hij en Twente met elkaar verder kunnen praten. ,,En dat siert hem'', zegt Gerard Marsman, technisch directeur van de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal. ,,Gertjan heeft ook wel eens in die andere positie gezeten en hij weet dus hoe het voelt. In Nederland hebben we het wat dat betreft voor goed voor elkaar, want bij ons helpen de trainers elkaar nog. Dat Twente en Verbeek al oriënterende gesprekken met elkaar hebben gevoerd is logisch. Dat is ook toegestaan.''