FC Twente moet in de achtervolging

Basis

Daar zal net als twee jaar geleden de basis moeten worden gelegd voor het behoud van het eredivisieschap. Destijds had Twente in maart de zaken al op orde, mede dankzij de geniale invallen van Hakim Ziyech, die in Spanje eerst de bokkenpruik op had, maar zich later herpakte en zich voor zijn doen redelijk dienstbaar opstelde.

Beproeving

Hoewel de ploeg de slijtagestrijd tegen Ajax fysiek redelijk verwerkt had, was het elftal niet bij machte om ook maar iets te creëren. Geen schot op doel in de tweede helft, geen kans in de gehele wedstrijd. Voortdurend ging de bal opzij of terug. Van het middenveld – met Laukart - kwam helemaal niets. Er was geen creativiteit, geen tempo en dynamiek. De angst om te verliezen regeerde, net als de angst voor het mes van de counter van Excelsior. Die ploeg kroop pas in de blessuretijd uit de schulp en kreeg toen zowaar nog een goede kopkans via Koolwijk. Een tegengoal in de laatste seconde van het jaar: die ellende bleef Twente in elk geval nog bespaard in Rotterdam waar de ploeg (spelend in een 4-4-2-systeem) voor het eerst onder Gertjan Verbeek wel de nul hield. Verbeek stapte daarom zondag nog met een redelijk gevoel op het vliegtuig voor de wintersport. Maar in Oostenrijk zal hij bij het haardvuur toch ook beseffen dat er in 2018 meer wordt gevraagd als Twente zonder al teveel stress wil overleven.