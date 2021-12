FC Twente moet late gelijkmaker slikken

De ongeslagen serie van FC Twente in de laatste twee maanden van het jaar, kreeg woensdag bij de laatste halte van 2021 nog bijna een passend slotakkoord. Maar diep in de blessuretijd - de 96ste mniuut - was daar alsnog de nauwelijks verdiende gelijkmaker van FC Utrecht-aanvaller Mahi. Dat was sneu voor FC Twente, dat o zo dichtbij de overwinning was in het verhitte duel en alles uit de kast trok om de driepunter over de streep te trekken.