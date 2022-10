FC Twente moet Vaclav Cerny twee duels missen

DE BALLEN VERSTAND ‘Eén assist van Vlap kan écht niet en gelukkig heeft Heracles Brouwer’

ENSCHEDE/ALMELO - Met de eerste periodetitel op zak treft Heracles vrijdagavond PEC Zwolle. Bij winst staat de Almelose koploper liefst acht punten los. Na de teleurstellende vertoning in De Kuip ontvangt FC Twente het in de fik staande FC Groningen. Dit en meer in de nieuwste aflevering van de Podcast De Ballen Verstand.

13:40