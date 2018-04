FC Twente moet vrezen voor degradatie na uitblijven stunt

ENSCHEDE - Een stunt tegen Feyenoord: dat had FC Twente nodig om in het spoor van de concurrenten te blijven. In plaats daarvan volgde een 3-1 thuisnederlaag tegen Feyenoord en is rechtstreekse degradatie opnieuw een stuk dichterbij gekomen voor de Tukkers.

De Enschedeërs kregen zaterdag al de eerste domper van het weekeinde te verwerken. Concurrenten Roda JC en Sparta wonnen beide met 3-2 van respectievelijk PEC Zwolle en VVV-Venlo, waardoor het verschil op de Rotterdammers inmiddels vier punten is. De nummer zestien uit Kerkrade staat zelfs zes punten los van FC Twente.

‘Doei!’

Stunten tegen Feyenoord, was het devies. Al werd die taak op voorhand al als schier onmogelijk beschouwd. De sfeer in de Grolsch Veste was gelaten. Met een spandoek – ‘Doei!’- en bierviltjes van het merk Jupiler werd FC Twente, nog voor de eerste balomwenteling, uitgezwaaid door de Feyenoord-aanhang.

Het werkte aanvankelijk nog al een rode lap op een stier. De Enschedese ploeg kwam furieus uit de kleedkamer en kleunde er direct stevig in. Het leverde Tom Boere na twaalf seconden niet alleen de snelste gele kaart op van het seizoen, maar luttele minuten later ook direct een grote kans. De kopbal werd echter van de lijn gekeerd door Tonny Vilhena.

Volledig scherm Plagerige spandoeken bij Feyenoord. © ANP Pro Shots

Blunder

De Enschedese storm was van korte duur. De Rotterdammers namen het initiatief al snel over en kwamen ook op voorsprong, nadat Jens Toornstra op fraaie wijze Jean-Paul Boëtius vrij voor het doel zette (0-1). Het leek de opmaat naar een eenvoudige middag voor Feyenoord. Maar vier minuten later stond het, dankzij een blunder van Brad Jones, plotseling gelijk. De Australische doelman schoof de bal in de voeten van Adam Maher, die eenvoudig binnentikte (1-1).

IJdele hoop

Feyenoord maakte, ook na rust, het meeste aanspraak op de winst. Zo mikte Nicolai Jörgensen van dichtbij over. Maar na 66 minuten vernietigde Steven Berghuis het laatste graantje ijdele hoop van FC Twente, met een schot via de binnenkant van de paal (1-2). Een kwartier voor tijd volgde de beslissing, nadat de Rotterdamse voorhoede soepeltjes door de Twentse defensie combineerde. Jörgensen maakte het af, met een kleinerend hakje (1-3).

Oussama Assaidi was nog een keer dichtbij de aansluitingstreffer, maar Jones bracht redding. Maar ook dat had geen wijziging gebracht in het resultaat. FC Twente stuntte niet en lijkt daardoor mijlenver weg van lijfsbehoud in de eredivisie.