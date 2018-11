FC Twente moet zich weren tegen luchtmacht van Go Ahead Eagles

ENSCHEDE - FC Twente en Go Ahead Eagles treffen elkaar zondag in Enschede. Waar ligt de kracht van de succesvolle ploeg van John Stegeman? En wat zijn de zwaktes? Enkele statistieken.

Go Ahead Eagles kiest in vergelijking met FC Twente veel vaker de aanval door de lucht. Enigszins logisch, omdat de 1.92 meter-lange Thomas Verheydt de vaste centrumspits is. De twee meter lange Maarten Pouwels uit Dalfsen is de tweede spits. De vorig seizoen nog bij de amateurs spelende Pouwels was ook nog een tijdje op proef bij Twente.

Navratil

De linksbenige Orhan Dzepar speelt vanaf de linkerkant, terwijl de rechtsbenige ex-Heraclied Jaroslav Navratil de rechtsbuiten is. Twente heeft met Aitor een linksbenige rechtsbuiten die vrijwel altijd naar binnen komt en zelden vanaf de achterlijn een voorzet geeft.

De ploeg uit Deventer geeft beduidend meer voorzetten uit open spel dan FC Twente en heeft ook meer kopgoals gemaakt. Saillant detail: Go Ahead Eagles was vorige week vrijdag tegen FC Dordrecht via Julius Bliek weer trefzeker uit een kopbal. De 1.88 meter-lange centrale verdediger werd als stormramp gebruikt.

Eenzijdig aanvallen

De kracht van Go Ahead Eagles is tegelijkertijd haar zwakte. Het geven van voorzetten is namelijk niet de meest efficiënte route naar succes, zo bewijzen de statistieken al jaren. Bovendien heeft de ploeg van John Stegeman moeite om op een andere manier kansen te creëren. Wanneer de voorzetten niet accuraat zijn en/of de tegenstander verdedigend de baas is op de vleugels, heeft Go Ahead Eagles weinig andere smaken om tot grote mogelijkheden te komen.

Defensief boven verwachting

Na ade fgelopen speelronde is het verschil tussen beide teams drie punten in het voordeel van de ploeg uit Deventer. Bovendien maakte Go Ahead Eagles één doelpunt meer dan FC Twente. Het grootste verschil zit hem in defensief opzicht. FC Twente kreeg 14 doelpunten tegen, terwijl dat er volgens de data 11 hadden moeten zijn. Dat wordt bepaald op basis van de grootte van de kansen voor de tegenstander, de zogenaamde verwachte tegengoals. De opponenten van Go Ahead Eagles hadden volgens die verwachte goals juist vaker moeten scoren: Go Ahead kreeg 12 doelpunten tegen, waar er 17 verwacht werden. Goed keeperswerk kan hierbij een rol spelen.