‘FC Twente moet zich zorgen maken’

Het is nog maar twee weken geleden dat Ted van Leeuwen bij de eerste training zonder enige terughoudendheid opmerkte dat de zoektocht naar spelers dit jaar ‘een stuk gemakkelijker was dan vorig seizoen, omdat nu het label eredivisie er op zit’. Goede spelers, zo vertelde hij, weet hij altijd weer te vinden. Sinds die woorden vol optimisme trok de technische directeur welgeteld één speler voor de breedte aan (Lindon Selahi) en werkt de nieuwe technische staf dagelijks met hooguit 17 veldspelers. De lach van veertien dagen geleden is inmiddels ingeruild voor een blik vol chagrijn. De vraag is: wat is er sindsdien gebeurd tussen de burelen van De Grolsch Veste en het trainingscomplex in Hengelo?