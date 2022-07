FC Twente na zege FK Cukaricki definitief naar Servië voor eerste wedstrijd in Conference League

FC Twente speelt volgende week donderdag 4 augustus eerst tegen FK Cukaricki in Belgrado. De return in Enschede is een week later, op donderdag 11 augustus. In eerste instantie zou die volgorde van het duel in de derde voorronde Conference League omgedraaid zijn, maar vanwege de beschikbaarheid van het stadion in Belgrado speelt FC Twente eerst een uitwedstrijd.