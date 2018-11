FC Twente na zege op Jong AZ terug in de top vijf

ALKMAAR - FC Twente is terug in de top vijf van de eerste divisie. De ploeg van trainer Marino Pusic won maandagavond met 2-1 uit van Jong AZ en is op de ranglijst Almere City voorbij.

De wedstrijd werd gespeeld in een bijna leeg AFAS Stadion, waar de 150 supporters uit Twente het hoogste woord voerden. De ploeg uit Enschede had het niet makkelijk tegen Jong AZ, dat niet slecht speelde, maar te weinig met de mogelijkheden deed. Dat gold ook voor de bezoekers uit Enschede.

Aitor

Het spel ging op en neer. Dan was er een mogelijkheid voor de talenten van AZ, dan weer een mooi schot van FC Twente. Vooral Aitor was een paar keer gevaarlijk. Het was ook de rechtsbuiten die net voor rust de Twentse goal inleidde. De speler stormde alleen op keeper Roggeveen af, twijfelde te lang en zag zijn schot richting doel rollen. Spits Tom Boere greep in en gaf de bal een laatste zet: 0-1.

Smith

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. FC Twente bleef onrustig aan de bal en het spel oogde rommelig. Jong AZ bleef aandringen en kreeg een paar kansen. De uitsupporters waren er niet gerust op en schreeuwden: ‘voetballen! Voetballen!’ Het was uiteindelijk Matthew Smith die voor opluchting zorgde. Een pass van Wout Brama, kwam via Boere bij Smith terecht, hij volleerde prachtig in de verre hoek: 0-2.

Maar het was nog niet gedaan. Het grote AZ-talent Ferdy Druijf zorgde vier minuten voor tijd nog voor de aansluitingstreffer. De thuisploeg wilde daarna van geen opgeven weten en maakte het nog flink spannend. Maar het was uiteindelijk FC Twente dat de drie oh zo belangrijke punten pakte in de volgens trainer Marino Pusic ‘slechtste wedstrijd van het seizoen’.