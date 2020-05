FC Twente neemt afscheid van trainer Garcia en assistent-trainers

ENSCHEDE - FC Twente neemt na één seizoen alweer afscheid van trainer Gonzalo Gacia. De club heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen. De 36-jarige oefenmeester uit Uruguay is twee jaar werkzaam geweest bij de club. Hij was in zijn eerste seizoen assistent onder Marino Pusic.

Ook de contracten van assistent-trainers Dennis van der Ree, Peter Niemeyer en analist Şenol Kök worden niet verlengd. Van der Ree kwam vorige zomer over van Cambuur. Niemeyer werd intern vanuit de club doorgeschoven. Dat betekent dat FC Twente een compleet nieuwe staf krijgt het komende seizoen.

„Vorige week hebben we reeds aangegeven een nieuwe stap te willen zetten bij FC Twente en een andere koers te willen varen”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan. „Dit besluit leidde tot het vertrek van technisch directeur Ted van Leeuwen. Een logisch uitvloeisel hiervan is om de contracten van Gonzalo Garcia en zijn assistenten niet te verlengen.”

Geen verrassing

Het vertrek van Garcia komt dus niet als een verrassing. Toen FC Twente vorige week zijn beschermheer technisch directeur Ted van Leeuwen de wacht aanzegde, was de algehele verwachting dat Garcia snel zou volgen. Garcia werd vorig jaar op voorspraak van Van Leeuwen aangesteld. Het was zijn eerste klus als hoofdtrainer. Net als Pusic is hij maar één seizoen hoofdtrainer geweest in Enschede.

Veel vertrekkende trainers

Sinds 2011 is geen trainer meer uit eigen beweging vertrokken bij FC Twente. Daarvoor moesten ook Co Adriaanse, Steve McClaren, Alfred Schreuder, René Hake, Gertjan Verbeek en Marino Pusic weg bij de club. Net als Garcia waren ook Schreuder, Hake en Pusic eerst assistent-trainer bij FC Twente. Met het vertrek van de technisch directeur en de trainer krijgt FC Twente weer een nieuwe organisatie op voetbalgebied.

Geen draagvlak

De club had al formeel ontslag voor de trainer aangevraagd. Het was een veeg teken dat er tot aan donderdagmiddag nog altijd geen duidelijkheid was over de toekomst. Van Leeuwen steunde Garcia tot het eind, maar hij wist dat het draagvlak voor hem binnen de club was verdwenen. Ook bij een groot deel van de achterban lag de oefenmeester al geruime tijd onder vuur.

Het FC Twente van Garcia speelde zich nooit in de harten van de fans en de positie op de ranglijst was penibel. Voor het uitbreken van de coronacrisis leed FC Twente drie nederlagen op rij, waardoor de ploeg was afgezakt naar plek 14.