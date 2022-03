FC Twente neemt afscheid van Troupée en Roemeratoe, maar wil Brama houden: ‘Maar hij moet wel fit zijn’

Nederlandse voetbalclubs moeten spelers met een aflopend contract uiterlijk op 1 april duidelijkheid geven over hun toekomst. In sommige gevallen is het de definitieve beslissing, bij andere spelers betreft het louter een formele kwestie omdat er later nog gesprekken volgen over een nieuwe verbintenis. Zo zegde FC Twente het contract van Wout Brama op, maar de routinier kreeg meteen te horen dat de deur zeker niet dicht is geslagen. „Wout moet in april en mei fit zijn. Als dat het geval is, willen we graag met hem verder”, aldus technisch directeur Jan Streuer.