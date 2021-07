FC Twente neemt geblesseerde Roemeratoe niet mee naar Bielefeld

ENSCHEDE - FC Twente moet het zaterdag in het oefenduel bij Arminia Bielefeld doen zonder Godfried Roemeratoe. De middenvelder haakte vrijdag op de training geblesseerd af. Hoewel zijn kwetsuur op het eerste oog niet zwaar leek, neemt de technische staf in deze fase van de voorbereiding geen risico’s.

Roemeratoe is immers niet de eerste die afhaakt bij FC Twente. Kik Pierie en Wout Brama speelden in deze voorbereiding nog geen minuut en Virgil Misidjan viel al snel weg. Jody Lukoki liep een kruisbandblessure op. De aanvaller, die de rest van het seizoen is uitgeschakeld, is donderdag geopereerd. Pierie, Brama en Misidjan zijn sowieso niet fit voor de competitiestart over twee weken bij Fortuna Sittard.

Twee jeugdspelers

Het was aanvankelijk de bedoeling dat Roemeratoe met Ramiz Zerrouki en Luka Ilic zaterdag het middenveld zouden vormen. Achterin neemt Jayden Oosterwolde de plek in van Pierie en voorin lijkt Denilho Cleonise te mogen starten. Cleonise is officieel nog op proef bij de Enschedese club, die inmiddels wel in gesprek is met de speler over een contract.

De jeugdspelers Markelo en Dyulgerov sluiten tegen Bielefeld bij de selectie aan. Markelo, het jongere broertje van Nathan Markelo die vorig seizoen bij FC Twente speelde, is een buitenspeler. Dyulgerov is een Duitse middenvelder van Bulgaarse afkomst die al enkele jaren in de opleiding zit. Op zijn dertiende pikte Arsenal hem al op uit Duitsland. Via Stadtlohn kwam hij bij FC Twente terecht.

Bundesliga

Met Bielefeld treft FC Twente een tegenstander die over een week de eerste bekerwedstrijd moet spelen. Bielefeld wist zich vorig jaar na de promotie te handhaven in de Bundesliga. Bij het duel worden tienduizend supporters verwacht. Fans van FC Twente zijn niet welkom.