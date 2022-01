FC Twente neemt stelling: ‘Iedereen naar binnen of helemaal niemand’

Materiaal­man Jacob Malki is al 25 jaar bij FC Twente: ‘Als het aan mij ligt, ga ik door tot aan mijn dood’

HENGELO - Hij is de langstzittende materiaalman van het Nederlandse voetbal en de enige met een eigen muurschildering in een stadion. Niemand werkt al zo lang voor FC Twente als Jacob Malki (64), de Syrische ras-Tukker. 25 jaar FC Twente is een herinnering aan dertien trainers, honderden spelers en al die ups en downs.

