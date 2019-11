FC Twente niet akkoord met schikkingsvoorstel Joël Drommel

Drommel werd zaterdag in de achttiende minuut van het veld gestuurd nadat hij AZ-aanvaller Myron Boadu onderuit haalde. Trainer Gonzola García uitte na afloop van de wedstrijd voor de camera van FOX Sports zijn twijfels over de rode kaart, omdat Boadu in zijn ogen geen doorgebroken speler was. “De rode kaart werd te snel getrokken. Volgens mij stonden er nog verdedigers om Drommel heen.”