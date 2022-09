FC Twente niet bang voor schokeffect Vitesse: ‘Onze spelers zijn ook gebrand’

Trainer Ron Jans hoopt dat Sadilek en Rots volgende week weer de groepstraining kunnen hervatten. Sadilek is bijna hersteld van zijn liesblessure, Rots liep vorige week in het oefenduel tegen Emmen een enkelblessure op. „Aanvankelijk leek het een ernstige blessure, hij had ook veel pijn. Maar gelukkig ging het om een kneuzing”, aldus Jans, die de internationals Ramiz Zerrouki, Vaclav Cerny, Christos Tzolis en jeugdinternational Mees Hilgers fit zag terugkeren op de club.

Schokeffect Vitesse?

Gemiddelde van twee

Een zege, in de uitverkochte Grolsch Veste, is na de nederlaag bij Heerenveen eigenlijk een moetje voor de Enschedeërs. „We liggen redelijk op schema, al vinden we allemaal dat we wat meer punten hadden moeten hebben”, aldus Jans. „Maar als we zaterdag winnen hebben we na 8 duels 16 punten. Dat is een gemiddelde van twee. Als je dat tot het eind volhoudt eindig je op 68 punten.”