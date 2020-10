FC Twente niet in de war van eerste tegenvaller dit seizoen

,,We moeten hier niet te lang bij stil blijven staan en dinsdag tegen De Graafschap (beker, red.) en en zaterdag tegen PEC Zwolle de rug rechten", aldus trainer Ron Jans. Voor de oefenmeester was het zijn eerste nederlaag in Twentse dienst. Ook in de voorbereiding bleef hij ongeslagen met zijn nieuwe club. Die status raakte hij kwijt op de zesde speeldag, waar FC Twente verdiend, maar tegelijkertijd ook een tikkeltje onnodig, onderuit ging. ,,Verliezen went nooit, maar ik had niet verwacht dat we nooit een wedstrijd zouden gaan verliezen hoor", relativeerde Jans de nederlaag.

Niet bezig met ranglijst

Ook aanvoerder Wout Brama liet zich niet meesleuren in emotie. ,,We hebben gevochten als leeuwen en dan kan dit een keer gebeuren", aldus de sterk spelende routinier. ,,Met de ranglijst ben ik op dit moment totaal nog niet mee bezig. Wij moeten gewoon elke week hard werken, en dan zien we over een tijdje wel waar we staan.”

Niet veel duels verliezen

Jans was vooraf benieuwd hoe zijn ploeg zich staande zou houden in de confrontatie met het ambitieuze FC Utrecht. ,,Hoewel we zeker niet kansloos waren, heeft Utrecht wel verdiend gewonnen. Utrecht is denk ik ook een ploeg die op dit moment, in ieder geval in balbezit, wat verder is dan wij. Alleen is balbezit niet het enige. We zullen nog wel eens vaker verliezen, maar dan gaat het om hoe we ermee omgaan en daar ben ik heel positief over. We gaan niet ontzettend veel wedstrijden verliezen, daar ben ik van overtuigd.”