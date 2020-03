FC Twente niet verrast door uitspraak Mark Rutte

Supporters­ver­e­ni­ging Haaksber­gen vreest voor einde seizoen FC Twente

12:27 HAAKSBERGEN - John Aldenkamp, voorzitter van supportersvereniging FCT Hoksebarge, hoopt dat FC Twente het huidige seizoen mag afmaken. Hij vreest dat het anders financiële grote consequenties gaat hebben voor de club, vertelt hij in onze voorzittersrubriek. „Als de competitie echt over is, houd ik mijn clubhart vast.”