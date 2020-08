FC Twente-nieuweling Lamprou kent de eredivisie al en is dolblij met z’n rentree

Het is twee seizoenen geleden dat Lazaros Lamprou indruk maakte in de eredivisie voor Fortuna Sittard. De Griek stond met zijn zeven goals en acht assists in 24 wedstrijden regelmatig in de spotlights. Lamprou werd bij FOX Sport een keer uitgeroepen tot ‘talent van de maand’. „Dat jaar in Nederland heeft zeker meegespeeld in de beslissing om nu weer terug te komen”, sprak Lamprou gisteren na zijn presentatie bij FC Twente.