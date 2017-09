FC Twente nog altijd in zeer zwaar weer

ENSCHEDE - FC Twente boekte zondag de eerste zege van het seizoen. Dat was hard nodig, want de club kan een degradatie financieel niet dragen, aldus statutair directeur Erik Velderman.

Het feest op de tribunes en het veld was bijna euforisch. In de bestuurskamer heerste vooral enorme opluchting na de eclatante overwinning op FC Utrecht. Maar de directie van de club beseft dat de zege geen reden is achterover te leunen.

De druk om zo snel mogelijk uit de kelder van de eredivisie te komen, is groot. „Wij kunnen een degradatie niet dragen, daar zijn de schulden te zwaar voor en de verplichtingen te hoog”, zo laat statutair directeur Erik Velderman geen enkele ruimte voor twijfel. „Of we failliet gaan, hangt af van de helpende hand die ons wordt geboden. Maar je zult moeten saneren. Van handhaving in de eredivisie hangt heel veel af.”

Andere manier

FC Twente zoekt naar wegen de club ‘op een andere manier te financieren’, zegt Velderman. „Via een spelersfonds of het uitgeven van certificaten proberen we eigen vermogen te creëren. waardoor we weer kunnen investeren in het eerste elftal. Ik bespeur rondom de club de bereidheid wat te doen. Maar zolang we geen duidelijkheid hebben over bepaalde dossiers, kunnen we geen extern geld aantrekken. Pas als die zaken helder zijn, kun je naar partijen toestappen.”