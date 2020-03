FC Twente nog een jaar verder met Ramiz Zerrouki

Terug naar 2010 FC Twente met Tioté weer dominant tegen Sparta

28 maart ENSCHEDE - Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar Cheick Tioté was in het jaar van het kampioenschap de ideale twaalfde man. Zo goed, zo sterk, maar toch geen basisspeler. Bij de 3-0 zege op Sparta ging de meeste aandacht uit naar Bryan Ruiz, maar in zijn schaduw was Tioté misschien wel de beste man. Het verhaal van toen, opgehangen aan de inmiddels overleden middenvelder.