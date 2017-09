FC Twente nog twee keer ‘grijze muis’

Derde tunue

Grijs is echter ‘het derde’ tenue van de club, zo laat woordvoerder Richard Peters weten. “We spelen dit seizoen alleen de uitwedstrijden tegen Excelsior en PSV nog in het grijs. Dat zijn clubs die in zwart-rood en rood-zwart spelen. Uit tegen Roda en Vitesse spelen we in het rood.”

Donkerblauw

Donkerblauw is eigenlijk ‘het tweede’ uittenue voor FC Twente. “We spelen dit seizoen even vaak in het tweede (blauw) als in het derde tenue (grijs)”, aldus Peters. “Beide vier keer. In ’t grijs hebben we al tegen Feyenoord en Sparta gespeeld. In donkerblauw spelen uit tegen AZ, Ajax, Utrecht en Willem II. Omdat er dit keer gekozen is voor een donkere variant van het blauwe uitshirt, spelen we dit seizoen iets vaker in het derde tenue dan vorig seizoen.” De keuze voor de kleur van de uittunues wordt gemaakt door de marketingafdeling van de club.