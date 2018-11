FC Twente nog zonder Ramos en Bapoh tegen Jong Ajax

Jong Ajax was vorig seizoen nog kampioen, maar de ploeg is tot dusverre niet meer dan een middenmoter. „Het is alles of niks bij ze, ze winnen of verliezen”, weet Twente-trainer Marino Pusic. De Amsterdamse talenten speelden nog maar een keer gelijk en wonnen buitenshuis alleen bij Jong AZ. „Die grilligheid past bij een opleidingsteam.”