FC Twente nog zonder Steijn in Heerenveen; Tzolis groot vraagteken

ENSCHEDE - FC Twente kan zondag in de uitwedstrijd bij Heerenveen nog steeds geen beroep doen op Sem Steijn. De aanvallende middenvelder traint nog altijd apart van de groep na zijn hersenschudding, die hem al drie weken aan de kant houdt.

Het was al eerder bekend dat het duel in Friesland ook te vroeg komt voor Michal Sadilek. De middenvelder, die kampt met een liesblessure, hoopte nog op tijd fit te zijn voor de wedstrijden in de Nations League van Tsjechië, maar ook daar heeft hij een streep door moeten zetten.

Of Christos Tzolis volgende week kan afreizen naar zijn vaderland Griekenland is ook maar de vraag. De linkerspits liep dinsdag op de training een beenblessure op en is een groot vraagteken voor de wedstrijd tegen de nummer 6 van dit moment.

Matthias Kjölo, die uitviel tegen AZ, is wel weer beschikbaar. Tegenstander Heerenveen kent enkele personele problemen op het middenveld. Zo is Tibor Halilovic geschorst en is het nog onzeker of Thomas Haye fit genoeg is.

Moeite

Heerenveen maakte in de eerste vijf duels indruk door net als FC Twente maar één goal tegen te krijgen, maar afgelopen zaterdag kreeg de formatie van de nieuwe trainer Kees van Wonderen tegen Ajax opeens vijf goals om de oren. „Ze hebben thuis nog wel eens moeite om het spel te maken, maar daar staat tegenover dat ze in de omschakeling heel gevaarlijk kunnen zijn”, aldus FC Twente-trainer Ron Jans. „Met Sarr hebben ze veel snelheid en Van Hooijdonk is een echte doelpuntenmaker.”