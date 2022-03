FC Twente oefent donderdag in Duitsland tegen Fortuna Düsseldorf

De Ballen Verstand ‘Met de complimen­ten aan Max Bruns en Sinan Bakis en…Tom Egbers’

ENSCHEDE/ALMELO - Wat een weelde: zes punten in het weekend. Dat is dit seizoen nog niet al te vaak voorgekomen. FC Twente en Heracles pakten de maximale buit en dat doet de stemming in De Podcast De Ballen Verstand goed.

28 februari