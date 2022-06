FC Twente oefent in Duitsland tegen Bremen

Jill Roord in ‘Champions League elftal van het seizoen’

OLDENZAAL/WOLFSBURG - Jill Roord is opgenomen in het ‘Champions League elftal van het seizoen’ van DAZN. De middenveldster uit Oldenzaal kwam dit seizoen twaalf keer in actie in de UEFA Woman’s Champions League (UWCL) en scoorde zes keer. Haar ploeg VfL Wolfsburg werd in de halve finale uitgeschakeld door FC Barcelona.

31 mei