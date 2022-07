FC Twente oefent toch tegen Bremen: geheim oefenduel eindigt onbeslist

Het duel zou oorspronkelijk in het Duitse Lotte gespeeld worden, maar op last van de autoriteiten ging er een streep door de wedstrijd. Het alternatief was zaterdagmiddag een wedstrijd in de anonimiteit zonder publiek. Eigenlijk moet je spreken van twee wedstrijden, want beide clubs speelden in het duel van twee keer een uur met twee totaal verschillende teams. Ook in die tweestrijd hielden FC Twente en Werder Bremen elkaar in evenwicht. De eerste wedstrijd eindigde in 1-1, duel twee in 2-2.