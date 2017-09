FC Twente of Heracles Almelo? Dit is van die 2 de beste ploeg in FIFA 18

Aftellen naar de derbyENSCHEDE/ALMELO - Je zult maar supporter zijn van FC Twente of Heracles Almelo én van gamen houden. Dan is deze vrijdag er één om van te smullen, of juist één die zorgt voor keuzestress. Want op de dag van de Twentse derby is FIFA 18 uit!

Terwijl later deze dag de échte teams van FC Twente en Heracles Almelo de degens kruisen, hebben wij alvast uitgezocht welke van de twee ploegen in FIFA 18 het best is. En de winnaar is: FC Twente!

De 27 spelers van FC Twente in de game hebben een gemiddelde score van 67,3 punten. De 26Heraclieden komen uit op 66,5.

Volledig scherm Het elftal van FC Twente pept zich op voor een wedstrijd in FIFA 18. © Screenshot FIFA 18

Individuele klasse Heracles

Wat opvalt is dat de waardes van de FC Twente-spelers dichter bij elkaar liggen dan bij Heracles Almelo het geval is. Met andere woorden: bij Heracles zijn meer uitschieters naar beneden en naar boven. Doelman Bram Castro is in FIFA 18 de beste speler van de zwart-witten én van het hele Twentse profvoetbal, met 74 punten. Achter hem volgen Brandley Kuwas, Joey Pelupessy (beiden Heracles) en Oussama Assaidi (FC Twente) met 73 punten. Van de vier beste speler spelen er dus drie voor Heracles Almelo.

Na Castro, Kuwas en Pelupessy valt er bij de Almeloërs meteen een gat. Kristoffer Peterson, Bas van Hintum en Brahim Darri moeten het met liefst drie punten minder doen Kuwas en Pelupessy: 70. Bij FC Twente wordt de top 3 gecomplementeerd door Adnane Tighadouini en Michael Liendl (beiden 72 punten).

FC Twente: sterkere bank

Dat Heracles Almelo gemiddeld lager uitkomt dan de streekrivaal, ligt met name aan de waardes die de spelbouwers hebben toegekend aan de spelers die dit seizoen nauwelijks in actie zijn gekomen bij beide ploegen. Gor Agbaljan (62), Sebastian Jakubiak (61), Roland Baas (60), Michael Brouwer (58), Tim van de Berg (58) en Niels Leemhuis (57) halen het gemiddelde van Heracles Almelo behoorlijk onderuit. Zelfs de op twee na beste doelman van FC Twente scoort hoger: Nick Hengelman krijgt 64 punten.

Bij FC Twente delen Alexander Laukart en Richard Jensen de laatste plaats op de FIFA 18-ladder; beiden scoren 62 punten.

Sterkste gezamenlijke basiself

Zou je uit de selecties van FC Twente en Heracles Almelo een gezamenlijke basiself destilleren en kiezen voor een 4-3-3-opstelling, dan staan er sowieso zes spelers van de Enschedeërs in de ploeg en vier van de zwart-witten. Voor één positie zijn de best bruikbare opties van beide ploegen precies even goed.

Doel: Bram Castro (74, Heracles Almelo)

Verdediging: Hidde ter Avest (70, FC Twente), Peet Bijen (69, FC Twente), Stefan Thesker (70, FC Twente), Bart van Hintum (70, Heracles Almelo)

Middenveld: Danny Holla (70, FC Twente), Michael Liendl (72, FC Twente), Joey Pelupessy (73, Heracles Almelo)

Aanval: Brandley Kuwas (73, Heracles Almelo), Tom Boere/Paul Gladon (68, FC Twente/Heracles Almelo), Oussama Assaidi (73, FC Twente) *

* Bij het maken van de opstelling is uitgegaan van de favoriete posities van de spelers volgens de spelbouwers van FIFA 18. De enige uitzondering is Oussama Assaidi. Hij staat in FIFA 18 als linkermiddenvelder, maar is in de echte wereld toch vooral bekend als linksbuiten.