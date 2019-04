FC Twente onder 19 terug in de eredivisie

FC Twente A1 heeft enkele moeizame jaren achter de rug in de eerste divisie. Dit seizoen plaatste de ploeg zich in het eerste deel van de competitie simpel voor de promotie/degradatiepoule. Daarin was FC Twente lange tijd ongenaakbaar. Door de zege op Volendam zijn de Twentse talenten weer aan de leiding gekomen, net voor FC Utrecht en FC Groningen.