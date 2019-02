FC Twente ontsnapt in extremis aan puntverlies tegen FC Eindhoven

FC Twente speelde een zwakke eerste helft. Geheel tegen verwachting in was het FC Eindhoven dat de dienst uitmaakte. De ploeg kreeg meerdere kansen op de openingstreffer, maar telkens was het Joël Drommel die in de weg lag. Bij een inzet van Elton Kabangu redde de doelman zelfs zonder dat hij het door had. Ze ging de bal er op wonderbaarlijke wijze niet in. FC Twente kreeg vlak voor rust een kans via Peet Bijen, maar de verdediger kopte net naast.