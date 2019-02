FC Twente ontsnapte dit seizoen aan megastraf KNVB

Blessure­leed blijft FC Twente achtervol­gen

8:31 ENSCHEDE - Je zou het op basis van de stand op de ranglijst niet zeggen, maar FC Twente wordt al het hele seizoen geplaagd door personele problemen. Als de een bijna terug is, valt een ander weer weg. Het lijstje met afwezigen was en is opvallend groot.