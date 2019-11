FC Twente ontvangt Ajax in uitverkochte Veste

Dat betekent dat er op zondag 1 december 30.000 mensen in De Grolsch Veste zijn. Koploper Ajax is bezig aan een ijzersterke serie en is op dit moment ongekend populair in het land. Bij Ajax maken op dit moment de oud-Twente-spelers Hakim Zyech, Quincy Promes en Dusan Tadic furore.

Ten Hag

Ook voor Erik ten Hag wordt het een speciale wedstrijd. Hij groeide op bij FC Twente en speelde meer dan 200 competitiewedstrijden voor de club. Tevens was hij de aanvoerder van de ploeg die in 2001 de beker won. Na zijn loopbaan was jeugdtrainer, hoofdopleidingen assistent-trainer bij FC Twente.

Het duel in Enschede begint al om 12.15 uur. FC Twente speelt in 2019 nog twee thuiswedstrijden in de competitie. Voor eigen publiek wordt het jaar afgesloten met een duel tegen Vitesse. Tussen die wedstrijden door wacht nog de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.