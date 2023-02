FC Twente op kruispunt in seizoen: ‘We moeten alle zeilen bijzetten’

Ook lof voor mogelijke nieuwe directeur FC Twente Van der Zee: ‘Hij heeft amateur­voet­bal uit het moeras gehaald’

Henk Bolhaar is verbaasd over de negatieve reacties die de kop zijn opgestoken nadat bekend werd dat Dirk Jan van der Zee in beeld is om algemeen directeur te worden van FC Twente. Het Enschedese lid van de ledenraad amateurvoetbal en de bondsvergadering van KNVB, is juist zeer te spreken over de directeur amateurvoetbal van de bond.