FC Twente op viaducten met vuurwerk uitgezwaaid richting Rotterdam

De supporters staken vuurwerk af, zwaaiden met Romeinse kaarsen en staken op sommige plekken rookpotten aan, die voor een rode wolken zorgden. De actie was opgezet door door de lokale supportersverenigingen in de verschillende steden en dorpen. Ook de supportersclub uit het Duitse Alstätte was van de partij.

Steuntje in de rug is nodig

De spelersbus vertrok klokslag negen uur bij het trainingscomplex in Hengelo. De actie van de supporters werd blijkens het claxonneren van de bus bij het passeren van de viaducten zeer op prijs gesteld. FC Twente kan wel een steuntje in de rug gebruiken, want de statistieken van de uitwedstrijden tegen Feyenoord zijn slecht. Van de laatste 10 wedstrijden in De Kuip verloor Twente er acht. De laatste winst in Rotterdam werd in 2013 behaald. Toen won Twente met 1-4 in De Kuip.