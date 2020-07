FC Twente op weg naar twintigduizend seizoenkaarthouders

De club stevent daarmee af op een nieuw record. Dat is des te opvallender, omdat het nog de vraag is, hoeveel supporters een wedstrijd kunnen bezoeken vanwege de coronamaatregelen. De kans dat een fan bij alle 17 thuisduels aanwezig kan zijn is niet groot.

Bij FC Twente zijn ze op dit moment de protocollen van de KNVB aan het bestuderen. De verwachting is dat er zo'n 8000 mensen de vriendschappelijke wedstrijden in De Grolsch Veste mogeb bezoeken. Die duels zijn alleen toegankelijk voor jaarkaarthouders en sponsoren. FC Twente speelt in augustus thuis tegen Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles en Emmen. De wedstrijden tegen de amateurs van Excelsior'31 wordt achter gesloten deuren gespeeld.

In Nederland hebben alleen Ajax, Feyenoord en PSV meer seizoenkaarten verkocht dan FC Twente.