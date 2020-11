FC Twente opent het weekend: thuis tegen ‘een angstgegner’

Het positieve nieuws: FC Twente heeft de laatste zestien thuisduels niet verloren van RKC. Maar daar staat tegenover dat de laatste drie ontmoetingen eindigden in een gelijkspel. Die van vorig seizoen in Enschede was een spectaculaire met een knotsgekke slotfase: 3-3 . Een half jaar later ging FC Twente na de 3-0 nederlaag in Waalwijk met een enorme kater de winterstop in.

Bij beide clubs is er sindsdien veel veranderd. Wat opvalt bij het RKC van nu is dat de ploeg nog maar zes keer heeft gescoord. Bij FC Twente staat de teller al op 20.