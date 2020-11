FC Twente opgelucht: Danilo en Ebuehi fit terug

ENSCHEDE - Het belangrijkste: FC Twente krijgt in elk geval twee internationals deze week fit terug. Danilo en Tyronne Ebuehi kwamen dinsdagavond niet in actie voor respectievelijk de Olympische ploeg van Brazilië en de nationale ploeg van Nigeria.

Vaclav Cerny komt woensdagavond nog in actie met Tsjechië in de burenruzie tegen Slowakije. Doelman Joël Drommel zit op datzelfde moment in Polen op de bank bij het Nederlands elftal.

Danilo maakte zaterdag zijn debuut voor de Olympische ploeg van Brazilië, maar dinsdagavond werd hem geen speelminuten gegund in het oefenduel tegen gastheer Egypte. Brazilië verloor die wedstrijd verrassend.

Ebuehi geen speeltijd

Voor Ebuehi leverde de trip naar Afrika louter teleurstellingen op. Niet alleen verspeelde Nigeria rechtstreekse kwalificatie voor de Afrika Cup, de rechtsback van FC Twente speelde in twee wedstrijden geen minuut.

Dan vergingt het Halil Dervisoglu een stuk beter, want hij was met Jong Turkije in twee duels goed voor vier treffers.

Zondag wacht PSV

Het is nog even afwachten hoe het verder gaat met Lindon Selahi nu er een medespeler van de Albanese ploeg besmet is. De vorige keer dat dat gebeurde moest de middenvelder in Nederland in quarantaine, waardoor hij het duel tegen Fortuna miste. FC Twente hervat de competitie zondag met de kraker tegen PSV. De internationals staan vrijdag weer op het trainingsveld in Hengelo.