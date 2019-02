FC Twente opgepast: Eindhoven is in 2019 een reuzendoder

Reuzendoder

FC Eindhoven is de nummer 12 van de ranglijst. Niet iets om je meteen zorgen om te maken, zou je denken. Maar pas op: de ploeg van David Nascimento heeft iets met ‘topploegen’. Na de winterstop zou je zelfs kunnen stellen dat Eindhoven zich heeft ontpopt tot een reuzendoder. Zo wonnen de Brabanders onlangs met tien man van Go Ahead Eagles, de nummer drie van de ranglijst. En dat in De Adelaarshorst. En ook de nummer FC Den Bosch twee, FC Den Bosch, liet zich een paar weken geleden verrassen. Na 15 duels zonder verlies, ging Den Bosch in De Lichtstad onderuit. En nu wacht dus de volgende uitdaging, de nummer een, FC Twente. In Enschede zijn ze gewaarschuwd voor de grillen van Eindhoven, dat een paar razendsnelle aanvallers heeft die de counter goed beheersen. Toch speelt de beste speler van Eindhoven op het middenveld: Branco van den Boomen. De aanvoerder mislukte in de eredivisie bij Heerenveen, maar in de eerste divisie behoort hij tot de betere middenvelders van de competitie.

Domper

In een seizoen heb je altijd wel een wedstrijd, die je door een merkwaardige wending bijblijft. Positief dan wel negatief. Een late, miraculeuze ontsnapping, of een enorme domper in extremis. Vraag aan de betrokkenen bij FC Twente wat - naast het verlies tegen Jong Ajax - de grootste teleurstelling was tot dusverre en de kans is groot dat ze de uitwedstrijd bij Eindhoven zeggen. Twente had op vrijdag 5 oktober alle troeven in handen. Een 1-0 voorsprong, een man meer op het veld en de blessuretijd liep. Wat kon er nog misgaan? En toen kwam Ricardinho in balbezit. Als de Braziliaanse linksback op dat moment de bal het stadion had uitgeschoten, had de scheidsrechter ongetwijfeld voor het einde gefloten. Ricardinho, de oudste op het veld, besloot wat anders. Hij begon te klooien, verspeelde de bal, en uit de daaruit voortvloeiende hoekschop kopte Eindhoven de gelijkmaker binnen: 1-1. Weg zege, einde wedstrijd.

Oud-FC Twente