FC Twente opnieuw veroordeeld tot de wachtkamer

HENGELO - FC Twente is een week onderweg in de voorbereiding, maar de contouren van de nieuwe selectie zijn nog verre van zichtbaar. Het wachten is nog altijd op de versterkingen, die de promovendus meer kwaliteit, ervaring en body geven.

Als Paul Verhaegh maandag voor het eerst op het veld staat, zal hij ongetwijfeld even moeten wennen. De 35-jarige is uit zijn jaren in de Bundesliga gewend met gerijpte volwassen spelers te werken, maar daar is bij FC Twente nu nog geen sprake van. Trainer Gonzalo Garcia Garcia moet het vooralsnog doen met een dunne groep, die voornamelijk uit jonge spelers bestaat. Vrijdagmorgen, in een onderlinge partij, bestond de meerderheid uit voetballers van de beloften en de onder 19. Het doet een beetje denken aan vorig seizoen toen FC Twente in de eerste weken van de voorbereiding ook noodgedwongen met een veredelde jeugdselectie werkte. Het deed Wout Brama destijds verzuchten dat hij het gevoel had op Tienertour te zijn.

Brama is er zelf nu nog niet bij, en het is de vraag hoe snel hij hersteld is van zijn hardnekkige achillespeesblessure. Een vlotte rentree zit er niet in. Ook Haris Vuckic, die vorig seizoen het grootste deel van het seizoen miste door een kruisbandoperatie, traint nog niet volop mee. In de afgelopen week kwam de middenvelder niet verder dan wat rondjeslopen. Aitor, de smaakmaker van vorig seizoen, heeft nog geen enkele groepstraining meegedaan.

