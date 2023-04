FC Twente overklast Cambuur en mag toch weer hopen op plek vier

FC Twente trakteerde de aanhang op zondagmiddag 45 minuten lang op een overheerlijke paasbrunch. De Enschedeërs lieten in De Grolsch Veste niets heel van hekkensluiter Cambuur, waardoor de ploeg van Ron Jans opeens weer helemaal terug is in de race voor plek vier: 4-0.

Na de nederlaag van AZ zaterdagavond kreeg FC Twente opnieuw een kans om de aansluiting te pakken. Dit keer greep de ploeg die mogelijkheid wel gretig aan. Ja: Cambuur speelde als een degradant, maar de manier waarop FC Twente in de eerste helft voor dag kwam, was indrukwekkend. De ploeg leefde zich in de voorjaarszon uit, zat er bovenop en viel in een moordend tempo aan. Via links of rechts: het gevaar voor de nummer laatst kwam van alle kanten. Cambuur werd vastgesnoerd en volledig weggetikt. Bij rust had het ook zomaar 6-0 kunnen staan, of 7-0 kon ook.

Vroege voorsprong

Al na twaalf minuten kwam FC Twente op voorsprong. Die treffer zat er al vanaf de aftrap aan te komen gezien het enorme overwicht. Na een lange pass van Gijs Smal, legde Ricky van Wolfswinkel de bal terug op Vaclav Cerny. De rechterspits vond daarna op zijn beurt weer Van Wolfswinkel, die daarmee een einde maakte aan zijn maandenlange droogte: 1-0. Het was voor de spits zijn eerste treffer sinds 25 januari.

Eindelijk Vlap

FC Twente speelde het lamgeslagen Cambuur op een hoopje en reeg de kansen aan elkaar. De 2-0 kon niet uitblijven en nog binnen het half uur had de thuisploeg die dik verdiende goal te pakken. Nadat eerst Van Wolfswinkel de impasse al had doorbroken, was het nu de beurt aan Vlap om de hatelijke nul te parkeren. De middenvelder - fraai vrijgespeeld door Smal - haalde in het strafschopgebied hard uit en kreeg daarmee eindelijk loon naar werken: 2-0. Die treffer werd door zijn medespelers en het publiek met luid gejuich begroet.

Genieten geblazen

FC Twente deed daarna wat het wilde. Het was genieten geblazen van het elftal dat opnieuw aantoonde in eigen stadion een heuse macht te zijn dit seizoen. Robin Pröpper was de spelverdeler van achteruit, de backs Joshua Brenet en Gijs Smal vielen alleen maar aan, Ramiz Zerrouki regeerde op het middenveld, Virgil Misidjan draaide zijn tegenstander Doke Schmidt horendol en Cerny strooide met de ene na de andere opening. Na 35 minuten was Smal voor de derde keer deze middag betrokken bij een Twentse goal. Uit zijn strakke voorzet tikte Sem Steijn de onvermijdelijke 3-0 binnen.

Wissels Cambuur

Met vier wissels in de rust probeerde Cambuur-trainer Sjors Ultee nog wat gaten te dichten in het zinkende schip en de bezoekers schoten in het eerste kwartier zowaar twee keer op het doel van Lars Unnerstall. FC Twente had had daarvoor overigens ook alweer wat mogelijkheden onbenut gelaten.

Enorme kans Steijn

De grootste was na een uur spelen voor Steijn, die van dichtbij hoog overschoot na een heerlijke aanval waarbij Van Wolfswinkel Cerny knap aan het werk zette.

Zoals bijna altijd was ook nu de pauze een hinderlijke onderbreking voor de ploeg, die de wedstrijd al in een vroegtijdig stadium binnen had. De spanningsboog was lange tijd verdwenen bij FC Twente, dat verzuimde de aanhang te verblijden met een monsterscore.

Terugkeer Brama

Het meest blij werd het thuispubliek in de tweede helft aanvankelijk van de rentree van Wout Brama, die na lang blessureleed een kwartier voor tijd zijn rentree maakte. Het was voor de routinier zijn 300ste duel in het shirt van FC Twente.

Toch nog de vierde

Het prettige gevoel van de eerste helft keerde een paar minuten later toch weer even terug toen Smal een aanval opzette met Van Wolfswinkel. Na een vloeiend een-tweetje in het strafschopgebied bereikte collega vleugelverdediger Brenet: 4-0. Daarmee had de linkback een aandeel in alle treffers van FC Twente zondagmiddag. Het gemak waarmee FC Twente die treffer uitspeelde was typerend voor de wedstrijd.

