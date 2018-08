FC Twente overleeft hectische slotfase en verslaat Sparta

FC Twente kende een geweldige start. Ulrich Bapoh kwam na een kleine tien minuten spelen naar binnen en schoot via de binnenkant van de paal knap binnen. FC Twente kon echter niet lang genieten van de voorsprong. Lars Veldwijk kon nog geen vijf minuten later kinderlijk eenvoudig wegdraaien. De sterke spits schoot vervolgens met links hard en knap raakt. Toch was het FC Twente dat met een voorsprong ging rusten. Tom Boere benutte een strafschop die hij even daarvoor zelf had versierd. Arbiter Jochem Kamphuis kende de pingel makkelijk toe.