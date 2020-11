FC Twente overleeft storm PSV en knokt zich naar een punt

Het contrast was enorm. In de eerste helft werd FC Twente weggespeeld, na de pauze kwamen beide teams heel anders voor de dag. Door het puike resultaat is FC Twente nog altijd ongeslagen in eigen huis en blijft het bij de bovenste ploegen in de eredivisie.

FC Twente kwam al snel op achterstand. Doelman Joël Drommel wist tot drie keer toe prachtig te redden bij enorme kansen voor PSV, maar bij de vierde keer was hij kansloos. Na een gevaarlijk indraaiende hoekschop van Philipp Max maakte hij in eerste instantie de kopbal van Sangaré nog onschadelijk, maar de rebound van Donyell Malen was hem te machtig: 0-1.

Zwaar onder druk

FC Twente was in de eerste helft geen moment zichzelf en dat kwam mede door de kracht van PSV. De thuisploeg kwam niet onder de druk uit van de bezoekers, die op elke plek op het veld er bovenop zaten. Ook fysiek waren de Tukkers machteloos tegen PSV, dat een paar versnellingen meer tot zijn beschikking had. Het duurde tot de 38ste minuut voordat FC Twente keer van zich afbeet. De actie was van Vaclav Cerny, maar zijn schot werd gekeerd door doelman Yvon Mvogo. Het was de eerste keer dat de Zwitser aan het werk werd gezet.

Een typerend beeld uit de eerste helft: FC Twente-topscorer Danilo valt, terwijl hij omringd wordt door een overmacht aan PSV-spelers. © ANP

Omstreden penalty

Vlak voor rust leek alsnog de onvermijdelijke tweede treffer te vallen voor PSV, al leverde de inleiding tot aan het moment veel stof tot discussie op. Na een onschuldig duel tussen Jesse Bosch en Madueke, waarbij de Tukker duidelijk de bal speelde, werd scheidsrechter Pol van Boekel naar de kant geroepen door de VAR Serdar Gözübüyük. Tot verbazing en ook verbijstering van FC Twente legde Van Boekel de bal op de stip, maar de strafschop van Eran Zahavi werd knap tegengehouden door de uitblinkende Drommel. Bijna was FC Twente voor rust nog op gelijke hoogte gekomen ook, maar Halil Dervisoglu - de vervanger van Queensy Menig - schoot net naast.

Beter FC Twente

In de tweede helft was de eerste grote kans voor PSV. Ramiz Zerrouki verspeelde onder druk de bal in de opbouw en Sangaré leek de fout af te straffen, maar zijn schot ging rakelings naast.

FC Twente bleef daardoor in de wedstrijd en na een uur spelen was het zowaar: 1-1. Nadat Dervisoglu en Tyronne Ebuehi al dreigend waren bij twee uitbraken, kreeg de thuisploeg na een uur spelen ook een strafschop. Na een harde uithaal van Wout Brama belandde de bal op de wegdraaiende arm van Cody Gakpo. Van Boekel aarzelde geen moment en gaf FC Twente een penalty, die door topscorer Danilo werd binnengeschoten: 1-1.

Bijna weer Danilo

FC Twente kwam in die tweede helft ook een stuk beter voor de dag. Bijna was Danilo bij zijn tweede treffer, maar zijn uithaal - na goed voorbereidend werk van Cerny - spatte uiteen op de vuisten van Mvogo. Die mogelijkheid was het begin van een spannende slotfase, waarin een vermoeiend en onherkenbaar PSV joeg op de zege, maar het opgeleefde FC Twente dreigender was. Zo ging een doelpoging van Cerny maar net naast en speelde Danilo een counter slecht uit.

FC Twente - PSV (0-1)

7. Malen 0-1, 60. Danilo 1-1 (pen.)

Opstelling FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Oosterwolde (41.Smal); Brama, Zerrouki (84. Selahi), Bosch (76. Ilic); Cerny, Danilo, Dervisoglu (76. Van Leeuwen)